Ghost of Tsushima: el camino del samurai nunca fue tan bello

Luego de una época en donde la industria está enfocada en lo que se avecina con las próximas consolas, Sucker Punch Productions junto a Sony Interactive Entertainment nutren el catálogo de PlayStation 4 con un lanzamiento que en lo estético nos hace recordar a varias franquicias clásicas de los videojuegos y que tienen que ver con el mundo de los samurais: Ghost of Tsushima.

Para quienes llevan algunos años dándole duro a los botones y a los joysticks, no les parecerá raro leer referencias a títulos como Tenchu, Onimusha y más recientemente Nioh, que en su momento fueron quienes llevaron este tipo de historias hasta las consolas de sobremesa. Mucho tiempo parece ser el que ha pasado para tener una obra que haga rememorar en el aspecto estético a esta cultura nipona, aunque también hay otras referencias quizás no tan notorias que pasaremos a ver a continuación.

La belleza de Japón

Ghost of Tsushima es un videojuego de época cuyo protagonista es Jin Sakai, quien forma parte de uno de los clanes relevantes de Japón y que toma el lugar en la dinastía tras la muerte trágica de su padre. Con el correr de la aventura, va adquiriendo la sabiduría y experticia necesaria para poder hacer frente a los mongoles, quienes son los grandes enemigos en esta producción.

Sin entrar en detalles en torno a la historia de la producción, lo relevante en este aspecto es en la serie de contradicciones en las que entra el protagonista, en donde debe apelar a veces poner en riesgo el “honor” que significa ser samurai por solventar los desafíos desde la óptica del sigilo. No por nada, la relación en torno al nombre apunta a que debemos ser un “fantasma” de Tsushima, que dicho sea de paso es una isla del archipiélago japonés.

Son esas ideas que se contraponen que permiten llevar un móvil disfrutable con el videojuego, ya que además de darnos las herramientas (que iremos aprendiendo con el correr de la aventura) para enfrentar como un verdadero samurai todo lo que se nos avecina, también habrá momentos en donde deberemos apelar a la paciencia, el silencio y asesinar sin que el enemigo se percate de su destino.

La historia es lo suficientemente interesante como para engancharnos en ese sentido, además de que estará acompañado de todos los detalles que involucran al mundo de la cultura japonesa. Eso sí, hay momentos en donde se pierde fuerza, principalmente en la mitad, en donde se pierde un poco la variedad (a pesar de contar con varias misiones secundarias y algunas ingeniosas, como por ejemplo los santuarios y las de leyenda, que nos permitirá acceder a una técnica milenaria).

Si hay algo que destaca a primera vista, previo al paso de explicar las mecánicas, es el aspecto visual. Ghost of Tsushima llega al cierre de la generación, y lo hace con un portento visual que es difícil de comparar al momento de recordar otra forma en donde el país asiático haya sido bellamente representado.

La isla invita explorar los paisajes y distintos ambientes, aunque eso sí hay que cuestionar un poco la falta o riesgo para poder explotar más los espacios, puesto que más allá de la presencia de elementos inmersivo, como la música o detalles que tienen que ver con los mongoles, a veces se echa de menos algo más de riesgo en torno a cómo exploramos el mundo que nos presenta el juego. Es difícil de explicar, pero en este sentido la obra de Sucker Punch no se escapa de otros que ya existen sobre mundo abierto. No es algo necesariamente malo, pero lo hace ser difícil de destacar con respecto al catálogo que ya hay disponible.

Mucho para profundizar

En cuanto a las mecánicas presentadas, llama la atención la propuesta de poder guiarnos hacia nuestros objetivos a través del viento. Una apuesta que es curiosa, sale de lo tradicional, pero que puede llegar a desorientarnos, sobre todo para los que estamos acostumbrados a otros títulos en el pasado. Además, que a veces nos puede sacar un poco de los objetivos, aunque no llega a entorpecer la experiencia.

Con respecto al combate, cabe decir que nos hará recordar también a otras producciones, y aunque si bien hay cierta libertad para elegir entre el sigilo o la batalla abierta, la gran cantidad de posibilidades para profundizar este último aspecto hará que por lo general nos decantemos por la segunda posibilidad. Además, no es común que en este tipo de juegos se alcance una serie de características que llenan de varios detalles la forma en que Sakai se pone frente a los enemigos.

Lo repetitivo puede cansar

Sin embargo, no todo es bello como en Ghost of Tsushima, ya que probablemente la principal pega o reparo en que se puede observar es en las misiones del título, su plato central por lo demás y en el que tendremos que pasar más tiempo controlando a nuestro héroe. En videojuegos como este no es casual que se vuelvan repetitivas las tareas que debemos realizar, pero es cierto que en esta ocasión pareciera que faltó algo más de creatividad, ya que en resumen pareciera ser que siempre todo se centra en rastrear, preparar una estrategia, asesinar mongoles y sería.

Además, también mencionar que más allá de Sakai, es difícil empatizar con el resto de personajes, porque no hay mayor profundidad. No es un aspecto relevante a la hora de decantarse en si ir o no por el título, pero existe esa falta de cuidado en poder hacer una historia más memorable que no solo se base en cómo el protagonista pone en duda constantemente su honor y el conflicto que aquello significa.

¿Es finalmente Ghost of Tsushima recomendable? Sin duda alguna, es de esas aventuras que suele pasar de manera imperceptible, pero al momento de dar una oportunidad, no será extraño encontrarse con una obra que nos mantendrá pegados, principalmente por su profundidad en el combate, en los detalles visuales y más si eres amante de la cultura oriental.

Por contraparte, si el aspecto de los juegos repetitivos o la falta de pulcritud en las historia o bien no enganchar del todo con el tema de los samurai, puede que exista un rechazo, pero ojo. Si videojuegos entrañables como Tenchu o Onimusha, en su momento, lo hicieron a uno interesarse y pasar gratos momentos, no cabe duda que la obra de Sucker Punch también lo hará.

Ghost of Tsushima está disponible para PlayStation 4 desde el 17 de julio de 2020.