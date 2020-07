Las dudas que sembró el “nuevo look” de las cajas de la PS5

Cada novedad sobre la nueva era que abre el lanzamiento de la PlayStation 5 alimenta la ansiedad de los fanáticos.

Es el caso de lo que mostró la compañía, a través de la caja de uno de los juegos más esperados: “Spider-man: Miles Morales”.

“Una actualización rápida para nuestros fanáticos: aquí está su primer vistazo al diseño de la caja de los juegos de PS5 que verá en las tiendas en estas fiestas”, comunicó Sony, rompiendo con el clásico fondo azul tras el logo de la consola, reemplazado por una banda blanca.

Pero no es lo único. El precio es un aspecto que cada vez siembra más dudas. Por ejemplo, el NBA 2k21 adelantaron que saldría cerca de 70 dólares, por lo menos US $10 más que los juegos AAA, los más caros de producir y comprar.

A sneak peek at what PS5 games will look like when you see them on store shelves starting this holiday: https://t.co/i2ByEdWYRS pic.twitter.com/TmB4FzFMJZ

— PlayStation (@PlayStation) July 9, 2020