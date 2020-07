Gonzalo “ZeRo” Barrientos se retira de Smash Bros. tras reconocer que envió “horrendos mensajes” a menores de edad en el pasado

Gonzalo “ZeRo” Barrios, conocido en la escena gamer por ser jugador profesional de Smash Bros., anunció, a través de sus redes sociales, que se alejará de las competencias luego de ser acusado de tener una conducta inapropiada con menores de edad en el pasado.

Mediante Twitter, el streamer respondió a las acusaciones en su contra, donde reconoció que envió “horrendos mensajes” a diversas jóvenes, entre ellas una menor de 14 años.

Apelando a su “torpeza social” y “muy clara falta de juicio”, ZeRo escribió: “Quiero comenzar reconociendo mis acciones y disculparme con Jisu, Katie y Leffen. Si bien no hubo una intención maliciosa de mi parte, entiendo que el impacto que mis acciones tuvieron en los demás causó un dolor que no tenía la intención”.

“Quiero estar solo y quiero que esta discusión pare. No soy una buena persona y no importa lo terrible que mi vida era. Hice cosas terribles y ese es el fin. No merezco que la gente me defienda”, agregó, haciendo referencia a aquellos seguidores que lo han apoyado tras las acusaciones.

En la publicación, Barríos también comunicó que no compartirá más videos en YouTube, plataforma donde acumula más de 1 millón de suscriptores, y que ya no será parte de eventos gamers, dado que “no quiero incomodar a nadie y no merezco estar allí nunca más después de todo esto”.

Recordemos que el ganador del torneo E3 2014 fue acusado por Jacqueline “Jisu” Choe hace algún tiempo, quien aseguró que Gonzalo le mostró videos de hentai y avisos de prostitutas cuando ella tenía tan solo 15 años.

Por ahora, los que conocen a ZeRo están a la espera de que emita su propio comunicado, en el cual revelará más información sobre su comportamiento, ya que desde hace algún tiempo se alejó de la escena competitiva.