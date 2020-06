The Last of Us 2 es víctima del “review bombing” en Metacritic por su enfoque político

Durante esta jornada se estrenó The Last of Us 2 a nivel mundial y en exclusiva para PlayStation 4, la cual ha sido bien calificada por la crítica, recibiendo una calificación de 95 en Metacritic.

No obstante, el videojuego ha sido víctima de un “review bombing” por parte de los usuarios, teniendo un promedio de calificación de 3,3, muy distante a la calificación entregada por la crítica.

Esto debido a que los jugadores han manifestado su rechazo al enfoque político del juego. “The Last of Us Parte II, un gran ejemplo de por qué las políticas y las agendas no deberían introducirse en el videojuego”, se leen en los comentarios.

Cabe destacar que se espera un alza en la valoración de los usuarios, puesto que el juego fue recién lanzado durante este viernes.