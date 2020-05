Leo Rey se pasa la cuarentena jugando Mortal Kombat: ha sido campeón nacional tres veces

El músico nacional Leo Rey se pasa cuarentena jugando Mortal Kombat, videojuego en el que ha sido campeón nacional tres veces.

Y es que la pasión del artista no es sólo la música, también es reconocido en el mundo gamer como “Kung Leo“, su nick name en el juego.

“Aprovecho esta cuarentena para jugar en línea también, para siempre estar activo“, contó a LUN.

Además, detalló que antes de que comenzara la pandemia por el Covid-19, “había programado ocho torneos Mortal Kombat, a nivel nacional y en Estados Unidos, en California, Minnesota, en Chicago y Las Vegas”.

Asimismo, el “maestro” del Mortal Kombat, como él mismo se denomina, destacó que “los enfrentamientos en persona son los más divertidos. Los juegos Diana comenzaron a morir cuando llegó el internet“.

“Lamentablemente, por el coronavirus nuevamente hemos tenido que volver a la época de jugar en línea, sin contenedores fisicamente al lado”, agregó.

De igual forma, el artista confesó que le emociona mucho jugar, y que “la gente no me conoce solo en la calle como Leo Rey, los niños me dicen “hola, Kun Leo’, es una locura“.