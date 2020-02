Reportan que filtraron a Internet contenidos privados de OnlyFans

El popular sitio de micromecenazgo OnlyFans estaría sufriendo una filtración de sus contenidos a Internet, informaron varios periodistas especializados en tecnología.

La empresa aseveró que “buscamos las evidencias de un hackeo y no encontramos una vulneración en nuestros sistemas. Los contenidos de la supuesta ‘filtración’ parecen ser recopilaciones de múltiples fuentes, incluyendo otras redes sociales”.

Si bien el fin del sitio es ser utilizado por cualquier persona que busque recolectar dinero de parte de sus seguidores ofreciendo contenidos exclusivos, OnlyFans es considerado por medios como el New York Times como un sitio que revolucionó los contenidos eróticos en Internet, ya que es muy utilizada por personas que comparten contenidos subidos de tono a cambio de una retribución monetaria.

Este pago puede ser una cifra pequeña como 5 dólares mensuales, unos $4.000, a montos mucho mayores para así suscribirse a un servicio que pueden ser videos o imágenes demasiado eróticos como para subirlos a plataformas más populares como Instagram. Al suscribirse, los fans pueden comunicarse directamente con la persona, e incluso pagar “propinas” para acceder a otros contenidos.

Hey @OnlyFansSupport , I’m disgusted to see that my @OnlyFans private content has leaked to the public. I will be seeking compensation for lost revenue. Expect to hear from my solicitor soon. #OnlyFans #OnlyFansLeak

Seeing reports of an onlyfans leak. Estimated to be between 1.6tb and 4tb of content.

It looks like the leak contains personal information from users, as well.

I’ve reached out to their team for more information.

— Ryan Broderick (@broderick) February 27, 2020