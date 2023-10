¿Estás de acuerdo? Críticos eligen las mejores 50 series del siglo XXI (hasta ahora)

Un grupo de críticos dio a conocer un amplio listado con las 50 mejores series que se han estrenado a lo largo de todo el siglo XXI hasta el momento. Esto, bajo su propia percepción y consideraciones.

El artículo que califica los títulos fue publicado por The Hollywood Repoter, desde donde destacaron que “estamos viviendo la mejor era de contenidos televisivos de todos los tiempos”. A raíz de esto apuntaron que el hecho de “enumerarlos sea un gran desafío”.

Bajo la misma línea, plantearon que es muy probable que se haya “excluido al menos cinco de tus programas favoritos. Pedimos disculpas“. De igual manera, valoran que “discutir sobre buena televisión siempre es divertido”.

Entre los proyectos más destacados aparecen grandes nombres como Los Sopranos, Better Call Saul, Breaking Bad, Game of Thrones, Orange Is the New Black, Chernobyl, entre muchos otros.

Además, se puede percibir que HBO tiene una gran presencia y cierto domino en este formato de producción, sumado a las plataformas de streaming que hacen un peso considerable.

Revisa el listado con las mejores 50 series del siglo XXI a continuación: