“The Continental”: expandiendo el mundo de John Wick al más puro estilo “Disco Noir”

El universo de John Wick, conocido por su acción implacable y su mundo de asesinos a sueldo, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Ahora, esta exitosa franquicia se expande en una nueva dirección con la serie The Continental: From the World of John Wick, que se sumerge en el pasado de este intrigante mundo, siendo el hotel un personaje principal.

“Creo que tiene que ver con la diversión y el escapismo. Yo saliendo de la pandemia del covid y lo frustrante que fue, estaba mirando algunos proyectos y vi este. Pensé que sería divertido. No trata de la realidad y una vez que me involucré, me di cuenta de cuánta diversión podría tener. Es salvaje, porque el mundo de John Wick se centra en estos personajes muy interesantes y en esta subcultura de asesinos”, explicó a ADN el director de los capítulos 1 y 3, Albert Hughes, sobre su motivación para unirse al proyecto.

La The Continental es una oportunidad para explorar más a fondo el mundo del mercenario. Erica Lee, productora ejecutiva de la serie, señaló que esta expansión se debe a que hay muchas historias que no se pueden explorar en las películas debido a las limitaciones de tiempo.

“Como narradores, hay muchas cosas que no podemos explorar en la franquicia cinematográfica, el tiempo es limitado. El Continental (hotel) siempre ha sido un elemento central en las películas y algo que nos emocionaba profundizar, ya que la audiencia siempre ha tenido mucho interés y preguntas al respecto. La idea de explorar el Continental en una serie nos emocionó mucho. Explorar el origen de todo y conocer a los personajes de Winston y Sharon, cómo se conocieron y cómo llegaron a donde los conocemos más adelante, eso nos pareció realmente interesante y, en verdad, creo que es la manera perfecta de expandir el universo”, expresó la creadora.

“Disco Noir”

Una característica esencial de The Continental es su ambientación en la década de 1970 en Nueva York, una época llena de música, cultura y diversidad. Es más, Hughes habló sobre cómo esta configuración permitió la creación de un concepto único para la serie: el “Disco Noir”.

“Hablé con Chad Stahelski (director de las películas) sobre cuáles eran sus influencias. Él me dijo que estaba inspirado en el cine asiático, las películas de Bob Fosse, los musicales y las películas de baile, y eso es lo que hace con la coreografía de acción en sus películas, esa sensación de juego. Entonces, él no me preguntó qué me inspiraba, pero tuve que pensar en ello, y, por supuesto, pensé en la música, en la era del disco. Y luego se me ocurrieron estas dos palabras: “Disco Noir”. Todos sabemos lo que es una película Noir, pero ¿qué significa el disco para la gente? El disco significa diversión. También significa escapismo. Significa libertad. Significa expresión. Así que junté “Disco” y “Noir”, y eso es como la influencia poderosa que nos guía en la creatividad del programa”, señaló Hughes.

La serie presenta nuevos personajes e incluso una versión más joven de Winston y Sharon, personajes icónicos de las películas de John Wick.“Uno de los desafíos fue tener un parecido superficial, pero que el actor fuera lo suficientemente capaz para llevar el papel, no imitar al actor de las películas de John Wick que ahora es mayor, sino tener una impresión de cómo serían cuando eran más jóvenes”, precisó el director.

Alto nivel de acción

En cuanto a la acción, un elemento fundamental en el mundo de John Wick, los fanáticos pueden esperar coreografías de combate creativas y emocionantes.

“La acción es muy similar a un homenaje a Buster Keaton y Charlie Chaplin, Jackie Chan, con influencias asiáticas de John Woo y Hard Boiled, así que pueden esperar ese nivel de ejecución en el frente de la acción”, aseguró Hughes.

The Continental: From the World of John Wick también explorará más en profundidad la mitología y las reglas del mundo del asesino interpretado Keanu Reeves. “La serie nos lleva atrás 40 años y tenemos una historia de origen de Winston y cómo llegó al poder en ese hotel. Y si eres un fanático hardcore de John Wick, sabes quién es ese personaje y quieres saber cómo llegó allí. Si eres un fanático casual de la acción, tendrás acción, pero también tendrás una historia de personajes”, cerró Hughes.