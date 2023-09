Día de Batman: anuncian especiales y maratones dedicados al Hombre Murciélago

Batman, uno de los superhéroes más icónicos y queridos del mundo, está a punto de celebrar su día. La fecha, que rinde homenaje a la primera aparición del Hombre Murciélago en el mundo del cómic en 1939, se llevará a cabo el tercer sábado de septiembre (este 16), y en esta ocasión, se celebrará de manera épica tanto dentro como fuera de la pantalla.

En concreto, la plataforma HBO Max anunció una selección especial de películas y animaciones del vigilante de DC, permitiendo a los fanáticos sumergirse en su mundo.

Catálogo del murciélago

Entre las selecciones del streaming se encuentra: Batman de 2022, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson; la Trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, con Christian Bale; Batman: The Killing Joke de 2016, basada en el cómic de Alan Moore y Brian Bolland; Batman: Under the Red Hood de 2010 y LEGO Batman de 2017.

En tanto, los canales Warner Channel, TNT y Space también participarán en la celebración del Día de Batman con emocionantes maratones:

El sábado 16 de septiembre, Batman toma la programación de Space a primera hora de la mañana con Batman: Regresa (1992) y Batman Inicia (2005), dando el pistoletazo de salida al día del héroe con clásicos de su filmografía.

A partir del mediodía la programación de TNT se vuelve más oscura. El público podrá ver nuevamente Batman: Regresa (1992) y después prepararse para disfrutar de Batman: El Caballero De La Noche Asciende (2012).

El día continúa con más aventuras del justiciero, por la tarde (Latam) / a las 20:00 horas (Brasil) en Warner Channel con Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y concluyendo con Justice League (2017).

La Batiseñal

Por fuera de la pantalla, el Día de Batman también se celebrará en diversos lugares del mundo. Junto a algunos de sus aliados de mayor confianza, u otros no tanto, el superhéroe estará presente con una Batiseñal en algunas ciudades del mundo.

En América Latina, el héroe de Gotham unirá fuerzas con otros héroes del universo DC Comics para amplificar el mensaje de protección y su legado de más de 80 años. En Brasil, trabajando en equipo con el Escarabajo Azul, el Día de Batman incluirá: una carrera nocturna de Batman, una Batiseñal al aire libre en São Paulo (Faro de Santander y Casa Warner), un mural exclusivo del héroe en el Beco do Batman y activaciones especiales.

Junto a Wonder Woman, en México, debido a que la independencia del país se celebra el día 16, el día del héroe se festejará el 23 de septiembre con activaciones en el estacionamiento de Perisur, la Bati-señal en la fachada de Liverpool y una exposición especial de Batwheels para los fans del universo de este icónico personaje.