No es el de Juego de Tronos: George R.R. Martin escoge el mejor episodio final en la historia de la TV

A la hora de elegir un final favorito en la historia de la TV y el streaming, la discusión se puede extender por más del tiempo previsto. Eso sí, George R.R Martin, el autor de la saga de novelas de Canción de hielo y fuego, lo tiene más que claro.

Recientemente, la creativa pluma detrás del universo que inspiró la serie de HBO Juego de Tronos, se adentró en ese apartado. Esto luego de que Vanity Fair hiciera una lista de los “episodios perfectos” que se han emitido en los últimos 25 años.

En una publicación de su activo blog personal, Martin fue categórico al escoger el mejor cierre. “Tendría que ser el episodio final de Six Feet Under, dijo en referencia a otra de las ficciones creada bajo el alero de Home Box Office.

“Ese último episodio fue de lejos el mejor final en toda la historia de televisión, y no puedo imaginar cómo alguien podría hacerlo mejor“, añadió, demostrando su veta más seriefila.

“Me gustó bastante ese show, aunque no puedo decir que me cautivó tanto como me encantó Roma, Deadwood, o Fargo. O algunos otros programas que faltan en la lista”.

Las series favoritas de George R.R. Martin

Pero no fue todo, el autor también tuvo palabras para otros pasajes de emblemas de la TV reciente. Ahí develó su gusto por The Suitcase de Mad Men o por “el desgarrador episodio Ozymandias de Breaking Bad“.

Claro que también mostró su debilidad ante Pine Barrens, el mítico capítulo de la tercera temporada de Los Soprano donde Christopher Moltisanti y Paulie Gualtieri se pierden en un nevado bosque. “Durante el resto de la serie seguí esperando que volviera aquel ruso”, lanzó a los entendidos.

“Black Mirror es una serie extraordinaria en muchos sentidos, pero San Junipero es el episodio que me encanta ver una y otra vez, y les digo a mis amigos que lo vean”, dijo sobre la ficción que hace poco estrenó una nueva temporada en Netflix.

Pero todo desencadena en algo más personal para George R.R Martin. En la lista del medio especializado también apareció Blackwater, el decimonoveno capítulo de Juego de Tronos, emitido en 2012 y escrito por él.

“Es mi favorito de ellos”, dijo tras ser coronado y en referencia a que escribió cuatro guiones para la ficción de HBO. “Aunque pensé que The lion and the rose también resultó muy bien. Tengo una debilidad por este”, añadió.