“Soy hijo de un criminal”: Pepe Rovano reflexiona cómo es ser descendiente de un asesino de la dictadura en ‘Bastardo, la herencia de un genocida’

¿Qué harías si te enteraras de que tu padre fue parte de los crímenes de la dictadura? Esta reflexión es la que busca dejar el director Pepe Rovano en el documental Bastardo, herencia de un genocida, el cual narra cómo él supo que su progenitor asesinó a personas tras el golpe de Estado de 1973.

Ciudadano ADN conversó con el realizador, quien expuso que esta obra no es solo un testimonio personal, sino también, un reflejo de la lucha de Chile por enfrentar y procesar su pasado reciente, esto, en el marco del los 50 años del quiebre de la democracia.

“Hijo de un criminal”

La revelación de que su padre biológico, Rodrigo Alex Retamal Martínez, fue condenado por crímenes de lesa humanidad, desencadena una serie de emociones y conflictos que el autor enfrenta con valentía y determinación.

A través de entrevistas, imágenes de archivo y encuentros personales, Bastardo, herencia de un genocida teje una narrativa que va más allá de la simple exposición de hechos.

“Mi película no es una búsqueda, es parte de una certeza. Yo soy hijo de un criminal, soy hijo de un genocida, qué es lo que hago y eso es más que nada el viaje que invito a la gente. Yo no vengo con mi película a preguntar si él estaba o no involucrado, yo parto justamente por una certeza jurídica que tiene que ver con una condena“, expuso Rovano.

Bastardo

Uno de los aspectos más destacados de la obra es cómo el directo aborda el estigma social de ser un “bastardo” o hijo ilegítimo. Esta etiqueta, cargada de prejuicios y connotaciones negativas, se convierte en un símbolo de la lucha del autor por encontrar su identidad y lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que avanza el documental, esta etiqueta se transforma en un emblema de resistencia y reivindicación.

El viaje de Pepe Rovano no se limita a la búsqueda de la verdad sobre su padre. También se adentra en el mundo de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Chile. A través de encuentros con familiares y sobrevivientes, el documental muestra el impacto duradero de la violencia y la importancia de la memoria colectiva.

“Al mismo tiempo que vine a conocer a mi padre, quise conocer a los hijos de las personas que se habían quedado sin padre. En un inicio no les conté que yo era el hijo del genocida porque tenía miedo d su reacción (…) Lo bonito es que tiene un final feliz: yo hasta el día de hoy estoy en contacto sobre todo con una de las hijas de uno de los familiares de las víctimas de mi padre, que es una dramaturga, directora de teatro de Valparaíso (…) creo que el arte fue el bálsamo para que el hijo de un asesino pudiera hablar con la hija de una víctima”, relató el realizador.

El arte juega un papel crucial en el proceso de sanación y reflexión del director y protagonista de Bastardo, herencia de un genocida. A lo largo del documental, se destacan diversas expresiones artísticas, desde el teatro hasta la música, que sirven como herramientas para procesar el dolor y construir puentes de entendimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

¿Cuándo se estrena?

Bastardo, herencia de un genocida, se preestrenara este miércoles 23 de agosto en Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) 2023. En tanto, la película tendrá su estreno internacional en salas nacionales de circuito Miradoc el próximo jueves 31 de agosto.

De igual manera, el documental se presentará en países coproductores: en Italia, en Roma el 8 de septiembre y en Milán el 11 de septiembre; y en Suecia el 11 de septiembre en Mâlmo y Estocolmo.