En la previa a su estreno: qué dicen las primeras reseñas de “Ahsoka”, la nueva serie de Star Wars

Este mes Star Wars sumará un nuevo eslabón a su ya extensa cadena de historias con el estreno de Ahsoka, la nueva miniserie de Disney+ centrada en la figura jedi que ya apareció antes en The Mandalorian y en otros productos animados.

Según informaron desde la plataforma de streaming, la creación protagonizada por Rosario Dawson se adelantó. Ahora llegará con sus dos primeros capítulos este martes 22 a las 21:00 horas de Chile.

Eso sí, algunas voces ya pudieron ver aquel doblete de la ficción creada por Jon Favreau y Dave Filoni, adelantando que la aventura de Ahsoka Tano se trataría de uno de los buenos productos recientes de Lucasfilm.

“Los dos primeros episodios son realmente buenos. Incluso si nunca has visto Rebels o Clone Wars“, escribió Steven Weintraub, de Collider. A través de un post dio a entender que la experiencia de visionado sería similar a un largometraje.

First two episodes of #Ahsoka are really good. Even if you’ve never seen #Rebels or #clonewars it’s super easy to follow. Impressed with the action & how it’s all story. No side missions or filler. Can’t wait to see episode 3. Wish I could watch future episodes on a movie screen. pic.twitter.com/x1aEi0DRZ5 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 18, 2023

Ahsoka “Se centra en contar una buena historia”

En esa misma línea habló Brian Davids, parte de The Hollywood Reporter. “Los disfruté (…) la mejor parte es que se centra en contar una gran historia“, escribió.

I enjoyed the first two episodes of #Ahsoka, and the best part about it is that it’s focused on telling one grand story. I’ve never watched the animated shows, so I don’t know the ins and outs of these characters’ backstories, but their dynamics are clear. pic.twitter.com/L6iwc8eoMB — Brian Davids (@PickYourBrian) August 18, 2023

“Ahsoka es definitivamente la secuela de Rebels que los fanáticos de Star Wars han estado esperando. No es perfecta, pero se ve mejor que otras producciones de Disney+ como Mando y Boba Fett“, señaló Joe Schmidt. Eso sí, de paso aclaró que no se acerca a la laureada Andor.

Ahsoka is definitely the sequel to Rebels that Star Wars fans have been waiting for. While it’s not perfect, it looks better than most other D+ productions like Mando and Boba Fett, but not on the level of Andor. Love the focus on Sabine Wren, but can see where casuals get lost. — Joe Schmidt (@jkschmidt) August 18, 2023

En tanto, otros medios especializados destacan su ritmo, la dirección de Filoni o los guiones mismos de las primeras partes. Ahora, más allá de su debut durante los próximos días, se espera un episodio semanal hasta concluir en octubre.