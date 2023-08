Cris Morena, creadora de “Te quiero y me duele”, la nueva serie de HBO MAX: “Me gustan muchísimo las historias sobre la búsqueda de identidad”

En el Ciudadano ADN conversamos sobre el estreno de “Te quiero y me duele”, la nueva serie de HBO MAX que llegará a la plataforma este 17 de agosto, junto a su creadora Cris Morena.

La serie creada por la mujer detrás de éxitos como “Floricienta” y “Rebelde Way” narra la historia

de Juan Gris y Lola Robles, dos jóvenes de universos paralelos que se encontrarán en el camino para dar lugar a un mundo y a una versión nueva de ellos mismos, y que, junto con sus amigos, perseguirán sus sueños mientras buscan descubrir quiénes son.

“Yo cuento lo que siento que está pasando entre los jóvenes que están creciendo más y entre los adultos muchísimo. También es producto de una búsqueda, a veces de una confusión, a veces de no estar bien encaminado con el corazón”, comenzó diciendo Cris Morena al inicio de la conversación.

Una historia sobre el amor y sus problemas en HBO MAX

La actriz y presentadora de televisión se refirió a uno de los tópicos principales de la historia de “Te quiero y me duele”: las dificultades propias del querer.

“Al principio todo parece que fuera una nube rosa. Bajan los ángeles del cielo, te abrazan y después empieza la problemática de tratar de conocer y sentir lo que le pasa al otro”, reflexionó la artista.

En esa misma línea, Cris Morena agregó que “yo no creo en eso de que ‘el otro me viene a completar’, yo creo que entre los dos juntamos esa pareja que va para adelante o no va”.

El componente social de Cris Morena

Por otra parte, la productora de televisión habló sobre la manera en que toca muchos tópicos sociales en su obra. Y es que en este caso aborda desde la discriminación a las minorías sexuales; la necesidad de la identidad de género; y las diferencias económicas y sociales.

“No solamente abordo la identidad de género, sino que la identidad. Hay varios personajes que no saben de dónde vienen. Está el caso de Lola, que es adoptiva, o Juan Gris, quien cree que su padre es uno y quizás no sea”, apuntó.

Acto seguido, la autora de telenovelas agregó que “a mí me gustan muchísimo las historias sobre la búsqueda de identidad, no solo de la identidad sexual, sino que de la identidad, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy… me parece súper creativo eso”.