Dónde queda Barbieland en el mundo real según el astrofísico Neil deGrasse Tyson

La película de Barbie protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling sigue dando que hablar. Esto luego de que la ubicación de Barbieland, aquel lugar donde habitan los personajes del filme, fuera descubierta por el astrofísico Neil deGrasse Tyson.

El filme de Greta Gerwig establece que la locación estaría en algún punto de la Tierra y desde ahí parte la aventura del dúo. Ahora, en una publicación de su cuenta de X (Twitter), el famoso divulgador reveló todos sus cálculos para definir las coordenadas exactas.

“En la película la orientación de la Luna coloca a Barbieland entre 20 y 40 grados de latitud norte en la Tierra. Las palmeras restringen aún más la latitud entre 20 y 30 grados. El Sol y la Luna salieron y se pusieron sobre el océano”, comenzó diciendo.

“Si es en Estados Unidos, el mundo de Barbie está en algún lugar de los Cayos de Florida”, concluyó el científico estadounidense junto a la foto de una de las escenas.

In @BarbieTheMovie, the Moon’s orientation places Barbie World between 20 & 40 deg North Latitude on Earth. Palm trees further constrain latitude between 20 & 30 deg. The Sun & Moon rose & set over the ocean. If it’s in the US, Barbie World lands somewhere in the Florida Keys. pic.twitter.com/Vh05tiqraX

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 10, 2023