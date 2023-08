“Uncharted 2” parece estar cada vez más cerca con productores “decididos a hacerla”

A comienzos del 2022 llegó la esperada adaptación de este popular videojuego y hoy, más de un año después, ya estamos hablando de Uncharted 2, con mayor fuerza y posibilidades de concretarse que nunca.

La industria cinematográfica sigue avanzando en esta tendencia de llevar historias del mundo gamer a la gran pantalla, o también mediante el formato de series. En este contexto, Sony y PlayStation tienen una importante presencia con varios títulos como The Last of Us, el próximo a estrenarse God of War y la misma cinta enfocada en Nathan Drake.

Este último personaje tiene un gran arrastre si hablamos de videojuegos, por lo que hacer una película parecía una apuesta segura. Los cálculos no fueron fallidos y tuvieron un éxito considerable, recaudando $401 millones de dólares en taquilla. Esto, además del impacto en streaming.

Considerando el impacto positivo y los números que dejó el film protagonizado por Tom Holland, era inevitable hablar de una secuela, al menos llegar a especular con una opción. Tras varios meses de rumores e incertidumbre, al día de hoy ya podemos hablar de algo formal.

La noticia llegó por parte de Charles Roven, productor del proyecto, quien se mostró optimista sobre la posibilidad de que tengamos una segunda entrega. Incluso habló de un gran nivel de respaldo que les permite comenzar a imaginar los primeros aspectos a trabajar.

En conversación con The Hollywood Reporter, fue consultado directamente sobre Uncharted 2, ante lo que respondió: “A los fans les gustó la película y a la gente que no sabía nada del videojuego también les gustó. Así que estamos decididos a hacerla“.

Roven también aseguró que desde Sony Pictures Entertainment siempre han contemplado la idea de una secuela. Esto, claramente, consideraría a Tom Holland nuevamente en como Nathan Drake.