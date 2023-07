Wincy Oyarce y estreno del documental de Hija de Perra: “Es un referente para luchar contra la avanzada conservadora y de derecha”

Tan inmunda y tan feliz, documental sobre la vida de la artista y activista LGBTQ+, Hija de Perra, se estrena este 20 de julio de Arica a Punta Arenas en salas Miradoc, cinta que recibió el premio del público en AMOR Festival 2023.

ADN conversó con el director de la película, Wincy Oyarce, quien afirmó que esta producción surgió como “una tarea” que le dejó su amiga de la vida.

“Yo muchas veces conversaba con ella mientras hacía la película como ‘mira, me dejaste trabajando para ti’ porque claro, yo tenía todo este material y sentía que era necesario que la gente lo viera, era necesario compartirlo no solamente con sus fans, sino que también con quienes quizás no la conocieron y ayudar a expandir su discurso o su legado que creo que es supernecesario”, afirmó el realizador.

“Estamos en un momento un poco peligroso porque está avanzando un discurso superconservador, un discurso de una derecha muy dura, que era justamente contra todo lo que Hija de Perra se rebelaba, entonces siento que es más necesario que nunca verla, escuchar sus reflexiones. Es como un referente para luchar contra esta avanzada conservadora y de derecha”, agregó el director.

Pudor

El documental Tan inmunda y tan feliz está centrado en la vida de Hija de Perra, historia que está narrada como una conversación personal de Wincy Oyarce con la activista.

“Fue difícil exponerme, fue una decisión complicada porque claro, uno está más acostumbrado a estar detrás de cámara, pero sin duda en un momento me di cuenta de que tenía que ser parte del documental, que tenía que estar mi voz ahí también y que un poco el valor que podía tener esta película era justamente la amistad que tenía yo con Hija de Perra”, afirmó el director.

“No era cualquier persona que estaba haciendo la película con más distancia, sino que había un vínculo muy cercano detrás, ahora estoy superconvencido con la decisión, y sí, sigue siendo un poquito difícil porque este pudor, pero creo que la película lo necesitaba y que por ese motivo justamente está conectando con la gente”, complementó.

“Mucha intensidad”

Consultado qué puede esperar la gente que verá Tan inmunda y tan feliz, Wincy Oyarce afirmó: “Mucha intensidad”.

“Gran parte de los comentarios que he recibido tienen que ver con que hay un viaje, nos sumergimos en el mundo de la Hija de Perra y en nuestro mundo y en el de nuestros amigos, entonces es como es un viaje”, cerró.

Tan inmunda y tan feliz, documental de Hija de Perra, dirigido por Wincy Oyarce, se estrena el 20 de julio en salas Miradoc de Arica a Punta Arenas, las cuales puedes revisar pinchando aquí.