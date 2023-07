Mira el primer tráiler de la temporada 2 de “La Rueda del Tiempo”

Tras una larga espera, durante la jornada de este miércoles se liberó el primer tráiler oficial de la temporada 2 de La Rueda del Tiempo, adelantando una nueva parte de la exitosa historia que cautivó al público.

Fue en noviembre del 2021 cuando se estrenó esta adaptación televisiva basada en las novelas best-seller de Robert Jordan que de posición de buena manera dentro del servicio de streaming.

Ahora, llegan nuevas y buenas noticias para los seguidores de la serie, ya que Amazon liberó un extenso adelanto de más de dos minutos en la que tenemos de regreso a los personajes. Además, se marca el inicio de La Gran Cacería y el mundo se prepara para la Última Batalla.

Tal como se esperaba, y siguiendo la línea lógica, la temporada 2 de La Rueda del Tiempo se adaptará en mayor parte la segunda novela de la saga de libros, La Gran Cacería. También tomará aspectos de El Renacimiento del Dragón, la tercera entrega literaria.

La acción y la magia asumen un gran protagonismo de cara a la nueva tanda de episodios, algo que queda bastante claro en el tráiler. Además, destaca la incorporación de nuevos personajes, expandiendo la historia en diferentes aristas.

Detalles de la serie

La segunda temporada del proyecto fue filmada en República Checa, Marruecos e Italia; y es protagonizada por Rosamund Pike (Gone Girl), Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds), Lan Mandragoran y Josha Stradowski (Gran Turismo), entre otros.

Un punto a destacar es que el lanzamiento del tráiler marca el regreso de la serie tras una larga espera. Asimismo, se irán dando anuncios e imágenes semanales de la temporada 2 cada miércoles de aquí en adelante. Esto, considerando que el estreno está agendado para el próximo 1 de septiembre.

El proyecto fue adaptado por el productor ejecutivo y showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.). Larry Mondragon y Rick Selvage de iwot productions (Winter Dragon), Ted Field de Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle), Mike Weber (Jumanji: The Next Level), Darren Lemke (Shazam!) y Marigo Kehoe (Outlander), entre otros.