“Culpa Mía”: Prime Video estrena película basada en exitosa saga de amor adolescente

Este jueves 8 de junio se estrena Culpa Mía en Prime Video, película basada en el libro homónimo, que conforma la trilogía Culpables, escrita por Mercedes Ron en Wattpad en 2016 y que cuenta ya con un millón y medio de ejemplares vendidos.

La cinta cuenta la historia de Noah (Nicole Wallace), quien debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaella.

Con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujos. Allí conoce a Nick (Gabriel Guevara), su nuevo hermanastro, y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

“A mi manera”

Bajo ese contexto, los protagonistas de Culpa Mía, quienes se conocen desde muy pequeños, entregaron detalles de cómo fue realizar una película basada en un libro.

“Yo la verdad que quería hacer un Nick muy mío, hacerlo a mi manera, porque yo del libro he leído cosas y tal, pero he escuchado los consejos de Domingo (González, director), que me dijo tú: relájate, siéntete cómodo, llévalo por donde lo quieras llevar y ya los matices luego los vamos a ir viendo tú y yo”, relató Gabriel Guevara.

Por su parte, Nicole Wallace relató que para enfrentar su papel en la cinta se basó en lo ya escrito, para tomar la esencia de su rol.

“Yo le quería dar mucho carácter. Quería que estuviese muy empoderada, que al final, aunque una historia de amor, que está enamorada de este chico, que ya también tuviese su peso y que sola pudiese también sujetarse”, detalló la actriz española.

Paciencia y valentía

Consultados que fue lo que aprendieron de sus respectivos personajes, Gabriel Guevara apuntó que se centró en ser más paciente.

“Al principio yo estaba un poquito como él (Nick) y luego, poco a poco, ha ido evolucionando y en mi vida privada yo ahora lo uso, yo ya me estoy más controladito, tengo más paciencia, no me agobio tanto”, afirmó el actor.

Por su parte, Nicole sostuvo: “me llevo lo fuerte y lo cabezota que es en cierto sentido, de sí esto es lo que me apetece, lo voy a hacer y que es muy valiente”