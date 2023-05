“Cómo entrenar a tu dragón”: actriz de “The Last of Us” protagonizará el live-action

La próxima adaptación de Cómo entrenar a tu dragón ya anunció a los actores que interpretarán a Hipo y Astrid.

Según reportó The Hollywood Reporter, el joven actor Mason Thames, que protagonizó la película de terror, El Teléfono Negro, interpretará al protagonista de la historia, Hipo.

Por otra parte, Nico Parker será la encargada de interpretar a Astrid en la nueva versión de la película. La actriz de 18 años recientemente apareció en The Last of Us, donde interpretó a la hija del personaje de Pedro Pascal, Sarah.

Basada en el libro homónimo de Cressida Cowell, la película de animación de Dreamworks Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en 2010 con gran éxito y dos nominaciones a los Oscar. Rápidamente se convirtió en una gran franquicia, con dos secuelas, cinco cortos de animación, una serie de televisión y un videojuego.

El primer live-action de Dreamworks

En febrero de este año, Dreamworks anunció que se sumará a la tendencia de los live-action con esta cinta, cuyo estreno está previsto para el 14 de marzo de 2025. La película estará a cargo de Dean DeBlois, quien también dirigió las tres películas animadas.

Aunque será una adaptación live-action de la historia original, también servirá como un reboot de la saga, por lo que podría haber algunos cambios. Sin embargo, por ahora no se tienen detalles de su trama o si es que dará inicio a una nueva trilogía.

Pese a que no se han revelado muchos detalles, se espera que todos los dragones serán creados con CGI. Esto ha causado cierta preocupación en Internet, ya que al intentar parecer reales, las criaturas digitales pierden gran parte de su emotividad. La misma crítica recibió Disney en sus remakes de El Rey León y La Sirenita.