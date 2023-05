La cinta chilena “Los Colonos” no dejado de ser destacada por la crítica, luego de su reciente exposición ante el Festival de Cannes 2023. Y es que luego de recibir una extensa ovación por más de diez minutos de aplausos, otro reconocimiento se suma a la lista de alabanzas.

Este sábado, la película de Felipe Gálvez obtuvo un galardón otorgado por la FIPRESCI, que es la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica que conforman destacados críticos de cine y periodistas cinematográficos internacionales.

“Por su hábil narración, que arroja luz sobre conflictos sociopolíticos significativos y en ocasiones pasados por alto, inherentes a la historia de la colonización latinoamericana, y su singular aproximación a su tema a través de su estilo cinematográfico”, comentó el jurado por “Los Colonos”.

Cabe señalar que, es primera vez en la historia que una película chilena competidora en el Festival de Cannes, obtiene un premio FIPRESCI.

La cinta está ambientada en los inicios del siglo XX y aborda el genocidio del pueblo Selk’nam con la colonización de la Patagonia de nuestro país. Además, destaca por un variado y destacado elenco de actores compuesto por Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Benjamín Westfall, Camilo Arancibia, Mishell Guaña y los actores británicos Mark Stanley y Sam Spurell.

Por último, la cinta pronto podrá ser vista por la plataforma de películas streaming MUBI.

