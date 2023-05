Oshi no Ko: la exitosa serie de anime que arrasa a nivel mundial y rompe récords

Un verdadero batacazo fue el que dio el anime “Oshi no Ko”, liderando las preferencias a nivel mundial y rompiendo récords.

La historia, que ha cautivado a miles, trata sobre Ai Hoshino, una adorada idol de 16 años que comienza su periodo de embarazo, por lo cual se va a tratar con Gorou Honda, un ginecólogo rural y un gran fan de Ai.

Sin embargo, y tras el encuentro con una misteriosa figura, Honda pierde la vida… o eso es lo que él cree, ya que al abrir los ojos, se da cuenta de que reencarnó en el hijo de Ai Hoshino, siendo testigo de todo lo bueno y lo malo que deja el mundo del espectáculo.

La serie, que encantó a los fanáticos, se estrenó el pasado 12 de abril, y su impacto fue tal que incluso llegó a superar a un clásico como “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” en la puntuación de My Anime List como el mejor anime valorado de la historia.

Para tranquilidad de los seguidores de los hermanos Elric, FMA Brotherhood volvió a recuperar el trono del listado, desplazando al segundo lugar a Oshi no Ko, quien a su vez superó otras reconocidas series como Bleach: Sennen Kessen-hen, Shingeki no Kyojin: The Final Season, y Steins Gate.

El anime también se convirtió en el mayor lanzamiento de cualquier serie que ha tenido la plataforma HIDIVE, quien se quedó con la licencia de trasmisión de esta.

Por otro lado, el opening ‘Idol’, tema principal de la serie interpretado por Yoasobi, ya acumula casi 63 millones de visitas en YouTube en tres semanas, siendo uno de los temas más populares actualmente en Japón.

Todos los miércoles se estrena un nuevo episodio de Oshi no Ko, el cual tendría 13 capítulos en total. Este 3 de mayo llegará el capítulo 4 de la exitosa serie que la rompe a nivel mundial.