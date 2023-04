James Gunn anunció que “Superman: Legacy” ya está en etapa de preproducción

James Gunn sigue trabajando en la nueva etapa del Universo Extendido de DC y tiene un foco especial puesto en Superman: Legacy, uno de los títulos claves para la próxima era.

Hace algunos meses, el cineasta ya confirmó el plan y la hoja de ruta a seguir para el UEDC, donde se contemplan varias películas y un fuerte apego a lo contado en los cómics. También confirmó que el “Hombre de Acero” será un eje principal de la historia.

Bajo este contexto, poco a poco se fue liberando información del proyecto, entre la cual destaca que el propio Gunn ejercerá como director. Esto podría marcar un hito importante y genera altas expectativas entre los fanáticos.

Así, durante esta semana se liberaron más detalles sobre la película, específicamente sobre su proceso inicial. A través de sus redes sociales, el director compartió una foto del guion de Superman: Legacy, dando a entender que ya fue terminado.

Además, en la misma publicación consignó que ya hay varios aspectos que comenzaron a ser desarrollados. “Disfraces —vestuario—, diseño de producción y más ahora en funcionamiento“, escribió.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf

— James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023