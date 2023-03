“The Batman 2”: revelan al nuevo villano que se sumará a la historia

Matt Reeves sigue adelante con el desarrollo de The Batman 2 y durante las últimas horas se anunció que un reconocido villano se sumará al film con un importante rol.

Warner Bros. Discovery depositó su confianza en el proyecto de Matt Reeves y la historia continuará expandiéndose de diversas formas. Si bien ya se trabaja en una serie spin-off del Pingüino con Colin Farrel, lo que más espera el público es la secuela de la primera entrega.

La primera película tuvo como principal antagonista a Enimga (Paul Dano) y la participación del propio Oswald Cobblepot (Farrell), además de un cameo especial del Guasón (Barry Keoghan).

Todos estos criminales de Gotham suman puntos para una eventual aparición en la próxima cinta de Reeves, pero hasta ahora no existía claridad sobre quién asumiría un rol principal.

Durante mucho tiempo se especuló con la Corte de los Búhos e incluso el propio Robert Pattinson, quien interpreta a Bruce Wayne/Batman, expresó su deseo de enfrentar a esta organización en la película.

Sin embargo, en estos días salió a la luz nueva información que apunta a la llegada de otro personaje que, si bien no estaba en las contemplaciones, resulta ser una buena noticia para los fanáticos.

Según consignó Deadline, Matt Reeves y el equipo de guionistas ya tienen al que sería el villano principal de The Batman 2 y se trata de un viejo conocido para los seguidores de DC.

Basil Karlo, conocido por su alias criminal, Clayface, se sumará a la próxima película de DC y tendría un enfrentamiento directo con ‘El Caballero de la Noche’.

Si bien se ha generado cierto revuelo por el hecho de que su inclusión se aleje del tono e idea central que ha plasmado Reeves en el título, lo cierto es que se puede generar mucho con el personaje.

Hay que recordar que se trata de un villano que, además de tener superfuerza, supervelocidad y otras características que le otorga su cuerpo de arcilla, es capaz de adoptar diferentes formas y hacerse pasar por otras personas.

Precisamente este último punto es el que seguramente sea el más explotado para la nueva película del ‘Hombre Murciélago’ y el cual le genere más de algún problema al justiciero.

Junto a la noticia de la aparición de Clayface en la nueva película de The Batman, se viralizó un antiguo tweet que apunta a la posibilidad de que veamos al villano con un título en solitario.

En enero del 2021, Mike Flanagan publicó su intención de trabajar en algún título de DC, pero también especificó la intención de realizar un film de ‘Cara de Barro’.

“Bueno, he querido hacer una película de Superman desde que era un niño, pero también me encantaría hacer una película independiente de Clayface como una película de terror, suspenso o tragedia“, escribió.

También se tiene conocimiento de que posteriormente presentó un proyecto a la nueva directiva encabezada por James Gunn y Peter Safran. Hasta ahora no ha obtenido respuesta, ni positiva ni negativa, pero por cómo ha ido tomando rumbo el personaje, probablemente tengamos más de él en un futuro.

Well I've wanted to do a Superman movie since I was a kid, but I would also be really keen to do a standalone Clayface movie as a horror/thriller/tragedy. https://t.co/68nZFLOGLT

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) January 8, 2021