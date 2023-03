Marvel anuncia malas noticias para la Fase 5

Durante las últimas horas, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel recibieron malas noticias relacionadas con la esperada Fase 5.

A pesar de que el estudio cinematográfico ya había anunciado la nueva etapa de la franquicia, incluso entregando fechas de estreno, pareciera ser que hoy se complicó todo.

Kevin Feige y los principales creativos del UCM, junto a los directivos de Disney+, reajustaron el calendario que los fanáticos ya tenían en cuenta.

El cambio fue confirmado por la compañía y se plasmó en la web oficial del servicio de streaming, modificando la ventana de lanzamiento de varios títulos. Lo más llamativo es que la información sobre las nuevas fecha de estreno quedaron en “próximamente”.

Con este cambio realizado por Marvel Studios se comprende que aún no hay mucha claridad en cómo podría desarrollarse la Fase 5, al menos en cuanto a la llegada de sus series y películas.

Además de los cambios de fecha, algunos insiders y medios especializados consignaron que la compañía estaría “reevaluando los futuros lanzamientos” del UCM.

Disney Plus has changed its Marvel shows' release dates to "Coming Soon". This is the current order now. These may or may not be their release order.#DisneyPlus #MarvelStudios pic.twitter.com/1DysmPVYuv

— Yasir Arafat (@yasirarafat_963) March 16, 2023