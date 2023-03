“Merlina”: Jenna Ortega y un productor en pie de guerra con declaraciones cruzadas por la serie

Merlina fue uno de los grandes éxitos del 2022 y que tiene un futuro prometedor, sin embargo, Jenna Ortega desató una polémica en torno la creación del proyecto.

La serie logró cautivar al público con una gran historia de la mano de Tim Burton y un reparto principal que se ganó el cariño. Debido al éxito, se confirmó la futura entrega de la segunda temporada.

Ortega, quien asumió el rol protagónico como la hija de la familia Addams, también se vio ampliamente beneficiada por este trabajo, teniendo un gran impulso en su carrera.

Pero a pesar de todo lo positivo que se rescata hoy en día, la actriz destapó algunos problemas que tenía la serie en lo que respecta al área creativa.

En conversación con Dax Shepard para el pdcast Armchair Expert, Jenna cuestionó el fondo que tenía la historia. Esto, bajo la perspectiva de que se adelantaba una trama oscura.

“Pensé que iba a ser más oscuro, más desastrosa y no lo fue (…) todo lo que tuve que interpretar no tenía ningún sentido para el personaje ¿Ella en un triángulo amoroso? Eso no tenía sentido”, comentó.

“Hay una línea sobre un vestido que tiene que usar para el baile de la escuela y dice ‘Oh dios, lo amo’; no puedo creer que dije eso, me odié a mí misma“, añadió, recordando una escena de la serie.

Bajo este contexto, Jenna Ortega también reconoció que fue “poco profesional“ cuando comenzó a cambiar líneas del guion, pero que según ella lo hacía para resguardar la esencia de Merlina.

Como era de esperarse, las declaraciones de la joven intérprete generaron gran controversia, sobre todo si se tiene en cuenta que la segunda temporada está en proceso y atraviesa su etapa creativa. Además, hay que recordar que recientemente, en otra entrevista, adelantó que quiere ver menos romance.

Pero la protagonista del proyecto no fue la única que habló, ya que Steven DeKnight, un productor de la serie salió al paso para responderle a la joven.

A través de su cuenta de Twitter expresó su visión sobre el comportamiento de Ortega. “Ella es joven, así que tal vez no sabe (pero debería)”, comenzó diciendo.

“También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material”, comentó.

“Este tipo de declaraciones está más allá de lo permitido y es tóxica. Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio”, agregó.

She’s young, so maybe she doesn’t know any better (but she should). She should also ask herself how she would feel if the showrunners gave an interview and talked about how difficult she was and refused to perform the material.

— Steven DeKnight (@stevendeknight) March 7, 2023