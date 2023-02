“The Mandalorian 3”: nuevas imágenes revelan el regreso de un querido personaje

Durante las últimas jornadas se compartieron nuevas imágenes de la temporada 3 de The Mandalorian, anticipando el regreso de un importante y querido personaje.

Cada vez falta menos para el estreno de los nuevos episodios de la exitosa serie de Star Wars y los fanáticos se mantienen alerta ante cada actualización.

Tras haberse liberado el tráiler oficial, se tiene varios puntos en consideración como los personajes que aparecerán por primera vez y aquellos que vuelven.

Se sabe que la historia abordará en profundidad la vida de los mandalorianos; cómo arrasaron con su planeta y cómo se han mantenido con vida algunos clanes.

En este contexto, veremos mayor presencia de esta raza que se potencia con el Beskar. Sin embargo, existía la duda en torno a una vieja conocida que, hasta ahora, no había aparecido oficialmente en el material promocional.

Se trata de Bo-Katan, quien apareció en la segunda temporada de la serie siendo interpretada por Katee Sackhoff en su primera adaptación al live-action.

La mandaloriana fue clave para la historia de Din Djarin y Grogu. Un punto a tener en cuenta es que no apareció en el spin-off The Book of Boba Fett, por lo que llevamos tiempo sin verla en acción.

Sin embargo, la revista Empire publicó nuevas imágenes de la temporada 3 de The Mandalorian, donde podemos ver a Katan junto a ‘Mando’ y su pequeño amigo verde.

De esta manera, ya se puede considerar oficial su regreso a la historia. Revisa las imágenes continuación, donde incluso la incluyeron en la portada.

La continuación de la serie