Debido al Super Bowl: HBO adelanta estreno de quinto capítulo de The Last of Us

Un nuevo episodio de The Last of Us fue estrenado el reciente domingo 5 de febrero mediante las plataformas de HBO.

La mayoría de los seguidores coincidió en que este cuarto capítulo fue el más lento de todos, sin embargo, deja listo el escenario para la introducción de dos nuevos personajes, Henry y Sam, quienes se involucrarán con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

No obstante, la noticia que más impactó fue que el capítulo cinco será adelantado, por lo que su estreno no será este domingo 12 de febrero, como ha sido la tónica hasta la fecha.

¿Cuándo se estrena el quinto capítulo de The Last of Us?

Según HBO, y lo que se pudo ver en el adelanto, el episodio número cinco de la serie se estrenará este viernes 10 de febrero a las 23:00 horas.

La explicación del cambio se argumentó, ya que el domingo 12 del presente mes se realizará la edición 57 del Super Bowl.

Posteriormente, se espera que la producción retome los domingos como días de estrenos.

It’s coming. Stream episode 5 of #TheLastOfUs early, this Friday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/JpuRUST8O5 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

Tráiler

En el tráiler del quinto capítulo, se ve como Joel y Ellie acercan posiciones (y relaciones) con Henry y Sam, además del primer vistazo a un infectado gigantesco.