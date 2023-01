Daisy Ridley se refirió a la posibilidad de regresar a Star Wars

Daisy Ridley se sinceró sobre su futuro y volvió a hablar sobre Star Wars tras alejarse de la franquicia debido al acoso que sufrió por parte de los fanáticos.

La actriz tomó cierta distancia del mundo mediático, incluso cerró su cuenta de Instagram que reabrió recién a mediados del año pasado. Poco a poco ha ido reavivando su carrera y no se cierra a ninguna posibilidad para el futuro.

Actualmente, la intérprete británica está próxima a estrenar la película Sometimes I Think About Dying. Bajo este contexto ha conversado con distintos medios en la promoción, sin embargo, su paso por la franquicia de George Lucas parece se tema obligado.

En conversación con Variety se refirió al pasado, a cómo se fue construyendo la -mala- imagen alrededor de su personaje, Rey. Hay que recordar que su aparición en las secuelas fue bastante polémica y la historia dentro de las películas no dejó conforme a los seguidores.

“J. J. Abrams fue quien me dijo en un principio que ella -Rey- no era nadie, por lo que no fue solo Los últimos Jedi donde ese fue el mensaje”, recordó.

“Lo interesante del último episodio, para mí, fue que puedes ser un héroe y no venir de ningún lado o puedes ser un héroe y venir literalmente de la peor persona del universo“, señaló.

Con miras al futuro

En otra entrevista, con IMDb, Daisy Ridley volvió a ser consultada por Star Wars, aunque esta vez si consideraba reaparecer en algún proyecto futuro.

Ante esto, declaró que está “abierta a una llamada“, aunque complementó diciendo que se trata de un estado general, que va más allá del proyecto como tal.

Ridley mencionó que está “buscando trabajo“, por lo que retomar su papel como Rey es una propuesta válida, a pesar de todo el pasado y la polémica que existe.