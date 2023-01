Emilia Clarke todavía no ha visto “House of the Dragon” y se niega a hacerlo

La Casa del Dragón de HBO tiene decenas de millones de espectadores, pero Emilia Clarke, la actriz que interpretó a Daenerys Targaryen, no es uno de ellos. ¿Por qué? “Simplemente no puedo hacerlo”, dijo a Matt Donnelly de Variety en Sundance. “Es muy raro. Es muy extraño”.

Clarke se hizo famosa gracias a su papel como la última Targaryen en la serie de HBO Juego de Tronos, que protagonizó durante las ocho temporadas. Por otra parte, La Casa del Dragón es una precuela de la serie que sigue a los antepasados de Daenerys, lo que hace que la serie le resulte demasiado familiar a Clarke.

“¡No! ¿Puedes [perdonarme]?”. dijo Clarke cuando se le preguntó sobre ver la serie. “Es demasiado raro. Estoy muy contenta de que esté pasando. Estoy encantada con todos los premios… No puedo hacerlo. Es tan raro. Tan extraño. Es como si alguien me dijera: “¿Quieres ir a esa reunión del colegio que no es tu año? ¿Quieres ir a esa reunión escolar? Así es como me siento. Lo estoy evitando”.

Por su interpretación de Daenerys, Clarke fue nominada a cuatro premios Emmy y a tres Critics’ Choice Awards.

House of the Dragon también se ha convertido en una de las favoritas de los premios, y recientemente obtuvo una nominación a la mejor serie dramática en los Globos de Oro. El episodio piloto de la serie precuela se estrenó con 9,9 millones de espectadores en su primera noche, consiguiendo la mayor audiencia de la historia de HBO.