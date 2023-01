¿Dónde, cuándo y a qué hora se estrenará el segundo episodio de The Last of Us?

Este domingo 22 de enero se emitirá el segundo episodio de la serie The Last of Us, la cual se transmitirá por los canales de HBO en todo el mundo.

El primer episodio fue todo un éxito, lo cual le valió romper un increíble récord: más de 10 millones de espectadores vieron el estreno de la producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Según se pudo observar en el tráiler, los protagonistas seguirán en sus labores de transportar a Ellie hasta las “Luciérnagas”, teniendo además un contacto cercano con los infectados y chasqueadores.

¿Cuándo y a qué hora ver el primer episodio de The Last of Us?

La serie estrenará el segundo episodio este domingo 22 de enero a las 23:00 horas.

¿Dónde ver la serie?

La historia, protagonizada por Joel (Pedro Pascal), Tess (Anna Torv) y Ellie (Bella Ramsey) se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

Tráiler