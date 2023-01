“Cobra Kai”: la sexta temporada será el final de la serie

Durante la jornada de este viernes 20 de enero, Netflix confirmó que la sexta temporada de Cobra Kai será la última y cerrará la historia luego de seis años.

La historia que cuenta los hechos posteriores a lo ocurrido en las películas de Karate Kid ha ganado miles de fanáticos en todo el mundo y es uno de los proyectos más populares de la compañía.

De igual manera, hay que recordar que la serie comenzó a emitirse a través de YouTube, en sus plataformas Red y Premium. Fue en el año 2021, para la tercera temporada, que Netflix se quedó con el título.

Tras el estreno de la quinta parte, no hubo declaraciones oficiales sobre qué pasaría en un futuro, ni los creadores de la serie, ni ejecutivos de Netflix y tampoco los actores.

Esta situación mantuvo a los seguidores un tanto preocupados, expectantes a una renovación que continúe con la historia de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka).

Finalmente, llegó el anuncio de Netflix, confirmando que si habrá una sexta temporada de Cobra Kai, pero al mismo tiempo comunicaron que será la última, cerrando la posibilidad a más capítulos bajo el mismo título.

A través de un comunicado, los creadores de la serie, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, agradecieron a los seguidores del denominado ‘Miyagiverso’ por el apoyo a lo largo de estos años.

“Nuestros fans son los mejores del planeta, y esperamos poder seguir contándoles más historias de Karate Kid de aquí en adelante. Porque, como ya sabemos, Cobra Kai nunca muere“, escribieron.

Considerando el contexto y cómo ha ido avanzando el proyecto, se espera que el final de la serie llegue con la temporada más ambiciosa y, por ende, una de las mejores.

Por el momento no hay detalles sobre la fecha de estreno, el comienzo de las grabaciones ni qué línea seguirá la trama de los últimos episodios, así que solo queda esperar más actualizaciones.

It’s time to finish the fight! The sixth and final season of COBRA KAI is coming soon to Netflix pic.twitter.com/0q08clEPtZ

— William Zabka (@WilliamZabka) January 20, 2023