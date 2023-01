Disney trae de regreso a “Phineas y Ferb” con nuevos episodios

Durante la jornada de este viernes 13 de enero se confirmó un acuerdo televisivo con el que Disney traerá de regreso a Phineas y Ferb, con nuevos episodios.

La exitosa serie animada se estrenó en el año 2007 y logró cautivar al público infantil-juvenil. Tras varios años al aire, con 146 capítulos en cuatro temporadas, llegó a su fin en 2015.

Tras el impacto que generó el título, en el año 2020 volvimos a tener nuevas aventuras de los protagonistas gracias a la película Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo. Este film se suma a la cinta estrenada en 2011 y otros largometrajes previos al 2020.

Han pasado tres años desde el último lanzamiento y ocho desde el último capítulo de la serie y recientemente se dio un sorpresivo anuncio de regreso.

Vuelven con nuevos capítulos

Dan Povenmire, cocreador de la serie junto a Jeff ‘Swampy’ Marsh, llegó a un acuerdo con los ejecutivos de televisión en Disney para retomar las aventuras de Phineas y Ferb.

Según detallan medios como Variety, la casa del ratón Mickey Mouse encargó 40 nuevos capítulos que darán forma a dos temporadas.

Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, hizo un anuncio oficial en el marco del tour de prensa de los televisivos y destacó la labor creativa de los escritores detrás del proyecto.

“Dan es famoso por su capacidad para crear historias y personajes universalmente queridos, con corazón y humor. No podríamos estar más contentos de continuar nuestra colaboración con él y traer de vuelta la icónica Phineas y Ferb a lo grande“, declaró.

Por el momento no hay mayor información sobre el estreno de la nueva etapa de la serie. No se sabe cuándo podrían llegar los episodios ni dónde se podrán ver, pero no sería extraño que se estrenen en Disney+.