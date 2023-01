“Black Panther 3” ya es un hecho, según confirmó Letitia Wright

En el marco de la ceremonia de los Globos de Oro 2023, Letitia Wright habló sobre Black Panther 3 y aseguró que es una realidad en la que ya se está trabajando.

Tras el éxito que tuvo la segunda película de ‘Pantera Negra’, no pasó mucho tiempo para que se comenzara a especular con una tercera entrega. En noviembre del pasado 2022 ya se reconocía la intención de seguir profundizando en la historia.

Hay que tener en cuenta que el título vivió una etapa bastante especial tras el fallecimiento de Chadwick Boseman. A raíz de esto hicieron grandes modificaciones en la trama, marcando una nueva etapa.

Así, Wright, que interpreta Shuri, tomó el protagonismo en Wakanda Forever y asumirá un rol más importante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel como la nueva Pantera Negra.

En este sentido, hay bastante en lo que se podría profundizar y seguir explorando con nuevas películas. Precisamente por esto es que una tercera entrega parecía muy factible.

Finalmente, fue la propia Letitia Wright quien confirmó que Black Panther 3 ya es un hecho, que recibió luz verde por parte de los ejecutivos de Marvel Studios.

La actriz comentó en Variety que la película “ya está en proceso“. Pero fue bastante clara al decir que no será algo muy inmediato, y que requiere de tiempo.

“Tuvimos dos años fantásticos para lanzar la segunda, y todos se unieron para apoyar. Necesitamos un pequeño descanso“, mencionó, poniéndole paños fríos a la situación.

“Necesitamos reagruparnos y Ryan Coogler necesita volver al laboratorio, por lo que tomará un tiempo, pero estoy muy emocionada de que ustedes vean eso”, agregó.

Letitia Wright on plans for a #BlackPanther3: "I think it's already in the works…It's gonna take a while, but really excited for you guys to see that." #GoldenGlobes https://t.co/mPI0zz0SqB pic.twitter.com/hILe9CZP4B

— Variety (@Variety) January 11, 2023