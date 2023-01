Star Wars: Disney estaría preparando un nuevo spin-off de “The Mandalorian”

Durante las últimas horas se dieron a conocer algunos rumores que apuntan que Disney estaría trabajando en un nuevo spin-off de The Mandalorian.

No hay dudas sobre el gran éxito que tuvo la popular serie protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Din Djarin y su adorable compañero, que acaparó toda la atención, Grogu.

Este título marcó un antes y un después en Star Wars, ya que se trata de la primera serie live-action de la franquicia. Además, lo que nos ofrece deja de lado los sables de luz y los clásicos protagonistas, algo que llama la atención.

El éxito de The Mandalorian fue tal que desde su historia desprenden dos series aparte: The Book of Boba Fett y la próxima a estrenarse, Ahsoka; ambas centradas en personajes que ya conocíamos y, en el caso de la togruta, dando el salto a la ‘acción real’.

¿Nueva serie en desarrollo?

Ahora, la más reciente información, señala que Lucasfilm y la casa del ratón Mickey Mouse ya estarían en proceso de creación para otro proyecto. La noticia llegó por parte de Daniel Richtman a través de Patreon.

Según explica, los productores Jon Favreau y Dave Filoni son los principales responsables de la nueva apuesta que se trataría de una serie.

El rumor también fue recogido por The Direct, por lo que ha ido tomando bastante fuerza y ya crea ilusión entre los fanáticos de Star Wars.

A pesar de que no hay anda oficial y no se conoce mucho más allá, detallan que el nombre en clave para este nuevo spin-off de The Mandalorian es ‘Ghost Track 17“.

Por el momento solo queda esperar a que se entreguen datos oficiales. O, como probablemente sea, surjan más filtraciones y así tener contexto sobre la próxima historia.