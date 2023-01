“El Conjuro 4” podría ser el final de la saga de terror

No hay dudas sobre el impacto que ha tenido la saga de los Warren en el cine de terror, con títulos como Annabelle (2014) y La Monja (2018), pero con El Conjuro 4, podría ponerse final a la historia.

Conocido como The Conjuring Universe, este universo cinematográfico que comenzó el 2013 ha marcado un antes y un después. Los casos investigados por Ed y Lorraine Warren lograron cautivar al exigente público.

Este proyecto, en su conjunto, es creación de James Wan, uno de los cineastas más reconocidos dentro del mundo del cine de terror moderno. Fue precisamente él quien se refirió a la posibilidad de ponerle un fin a la saga.

Bajo el marco de la promoción para su nueva película, Megan, Wan conversó con Collider sobre la próxima entrega del The Conjuring Universe refiriéndose al futuro de la franquicia.

“Estamos trabajando en eso ahora mismo. Queremos tomarnos nuestro tiempo para asegurarnos de hacerlo bien y asegurarnos de que la emoción de las historias de los Warren puedan avanzar, y potencialmente concluir“, declaró.

Ante esto, desde el medio le consultaron si efectivamente El Conjuro 4 será lo último de este proyecto. James no fue muy concreto con su respuesta y prefirió jugar al misterio.

“Nunca se sabe, nunca se sabe… Ya veremos“, respondió. De igual manera, desde la fuente tomaron esto como una clara señal de que se está buscando el desenlace.

Detalles de la película

Se sabe que El Conjuro 4 ya está en proceso, y si bien aún no tiene un director confirmado, hay un candidato que suena con fuerza. Se trata de Michael Chaves, quien dirigió El conjuro 3 y actualmente está filmando una nueva entrega de La Monja.

Siguiendo en la línea creativa y detrás de cámaras, se sabe que el guion ya comenzó a escribirse por parte de David Leslie Johnson, mismo guionista de la precuela.

A pesar de no existir total claridad sobre quién asumirá el film, ya se conocen algunos detalles, muy generales, de lo que veremos en pantalla. También, si llega a ser el cierre, se puede deducir el camino que seguirá.

Los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga ya fueron confirmados para retomar a los personajes de Ed y Lorraine Warren. Con esto surge la idea de que la película puede abordar alguno de los últimos casos que la pareja investigó en la vida real.

Por otra parte, no se tiene información sobre el resto del elenco, pero no se descarta el regreso de algún personaje ya conocido. Bajo esta línea, también se sabe que aún no comienzan las grabaciones y no hay fecha estimada para el estreno.