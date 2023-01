Estas son algunas de las películas más esperadas para el 2023

Comenzó el 2023 y los amantes del cine tienen una larga lista de películas que irán llegando con el pasar de los días y que mantienen a los fanáticos expectantes.

El 2022 dejó varios títulos de diferentes características, y los más destacados aún tienen algo que decir de car a la entrega de los premios Óscar. Pero ya es hora de pensar en los estrenos del nuevo año.

Son varios los films agendados para los próximos 12 meses, con variedad de géneros para complacer a todos. Veremos estrenos únicos, continuación de historias ya conocidas y la expansión de grandes franquicias.

Super Mario Bros aparece como una de las películas más interesantes para este 2023, destacando sobre todo en la animación. Su llegad a los cines está agendada para el 30 de marzo.

Siguiendo con la animación, Spider-Man: Across the Spider-Verse es otra de las más esperadas. La secuela de la aclamada Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), ganadora del Oscar a Mejor Película Animada, ha mantenido pendiente a los seguidores. El estreno está fijado para el 2 de junio.

Christopher Nolan y Cillian Murphy llegarán con Oppenheimer, una cinta basada en una historia real sobre el creador de la bomba atómica. La planificación contempla su llegada a los cines el próximo 21 de julio.

Dune 2 es una de las películas más llamativas que llegará este año luego de haber triunfado con su primera parte en 2021. El film dirigido por Denis Villeneuve tiene agendado su estreno para el 3 de noviembre.

Otros estrenos destacados