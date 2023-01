Conoce algunas de las series más destacadas para el 2023

Llegó el 2023 y durante los próximos meses se liberarán diferentes series que han mantenido en alto las expectativas de muchos fanáticos. Veremos nuevos lanzamientos y la continuación de títulos que ya conocemos.

Como suele ser en estos casos, las nuevas temporadas suelen llevarse gran parte de la atención. Esto responde al formato televisivo que busca dejar expectante al público.

Teniendo en cuenta el tiempo de preparación entre una temporada y otra, además de la evaluación de su extensión, no son muchos los títulos del 2022 que regresarán.

The Last of Us es uno de los principales estrenos para este año, y lo mejor es que llegará en las primeras semanas del año, específicamente el 15 de enero.

Si hablamos de continuaciones, la temporada 3 de The Mandalorian es de lo más llamativo. Las aventuras de Din Djarin y Grogu comenzaron en 2019 y este 1 de marzo regresarán con más historias.

Continuando con Star Wars, que tendrá un 2023 muy movido en términos de series, también veremos el lanzamiento de Ahsoka. Si bien aún no se confirma la fecha exacta de estreno, se sabe que será a mediados de año.

Otra franquicia muy popular, Marvel, también tendrá un lanzamiento en los próximos meses. Secret Invasion, que contará con el regreso de Samuel L. Jackson al UCM.

Más estrenos destacados