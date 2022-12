Disney+ muestra sus principales estrenos para el 2023

Durante la mañana de este lunes 19 de diciembre, Disney+ presentó un pequeño video adelantando los próximos estrenos con los que abrirá el año 2023.

Con este teaser publicado en las cuentas y redes sociales de la compañía se pudieron ver importantes series y películas. Además, se dio el primer vistazo de algunos títulos importantes.

Tal como viene siendo la tónica en la plataforma, Star Wars y Marvel son las franquicias que más llamaron la atención, ya que cada una prepara lanzamientos muy esperados.

Algunos de los proyectos que destacan son Peter Pan & Wendy, Secret Invasion y la temporada 3 de The Mandalorian. Además, apareció Black Panther: Wakanda Forever, haciendo referencia a su llegada al streaming.

De todas formas, se instalaron algunas dudas e interrogantes por lo que pasó con Percy Jackson and The Olympians, ya que no apareció en el adelanto.

Aun así, es relevante señalar que no se trata de un recuento total sobre todos los estrenos que tendrá Disney+ durante el año 2023 y habrá que esperar por nuevas noticias.

Lo más llamativo, sin dudas, fueron las primeras imágenes de la segunda temporada de Loki. La exitosa serie de Marvel sigue por buen camino en su desarrollo y probablemente muy pronto tengamos más noticias.

Star Wars hizo lo propio con una de las producciones que más ha dado que hablar, Ahsoka. Si bien no son imágenes reveladoras, marca como la primera imagen oficial de la serie que llegaría a mediados del próximo año.

Revisa la presentación del streaming a continuación: