“Iron Man” hace historia en la industria del cine de la mano de Marvel

Durante las últimas horas se informó que Iron Man, del año 2008, que le dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel, se unirá a una importante lista en el mundo del cine.

No hay dudas sobre el gran impacto que ha tenido el UCM, tanto a nivel mundial como en lo local (Estados Unidos). Y, dentro de esta franquicia, Tony Stark es uno de los personajes más destacados.

La película que dio comienzo a todo este movimiento fue dirigida por Jon Favreau bajo la producción de Avi Arad y el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Ahora, su impacto va mucho más allá de la saga y los fanáticos de los superhéroes, ya que alcanzó un gran reconocimiento.

A partir de este momento, la cinta protagonizada por Robert Downey Jr. está incluida en la Biblioteca del Congreso de EE. UU., específicamente, será preservada en el Archivo Nacional.

Se trata de un honor que no muchas películas tienen, porque por cada año son escogidos 25 títulos, de cualquier época. Dentro del listado entran aquellas que son consideradas cultural, históricas o estratégicamente significativas.

Dentro del mundo del género de superhéroes, solo dos films habían ingresado al National Film Registry, ambas de DC: Superman (1978) y Batman: El Caballero de la Noche (2008).

Ahora, Iron Man se une a estas aclamadas historias de la mano de Marvel y formará parte de la historia grande del cine estadounidense para siempre.

La importancia para el UCM

Feige, como máximo responsable del UCM, valoró la inclusión, destacando el significado de la cinta: “Fue la primera película que Marvel Studios produjo de forma independiente”.

“Fue la primera película en la que tuvimos todo el control creativo y la supervisión y fue realmente decisiva para el estudio. Todas nuestras películas favoritas son las que vemos una y otra vez y con las que crecemos”.

“La noción de que aquí estamos, casi 15 años después del lanzamiento de Iron Man, y que se une al Registro de películas nos dice que ha resistido la prueba del tiempo y que todavía es significativo para el público de todo el mundo“, agregó.

Otras películas que se unen este año

Junto al título que marcó el punto de partida para un gigante de la industria como lo es Marvel Studios, también se sumaron otras cintas muy destacadas.

Entre las más significativas está el clásico de animación La Sirenita (1989), la adaptación de Brian De Palma de la novela de Stephen King, Carrie (1976) o una popular comedia romántica como Cuando Harry conoció a Sally (1989).

Además, en la selección de este 2022 se incluyen también varias películas que narran los comienzos del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos.

Bajo esta arista están el corto dirigido por estudiantes Behind Every Good Man (1966) y el documental Word Is Out: Stories of Some of Our Lives.

Puedes revisar el listado completo de las películas añadidas en este selecto listado del cine estadounidense AQUÍ.