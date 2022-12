Taylor Swift debutará como directora de cine con un guión original

Taylor Swift debutará como directora de largometrajes con Searchlight Pictures. La cantante, compositora y directora escribió un guión original, que será producido por el oscarizado estudio responsable de Nomadland y La forma del agua. Otros detalles clave, como el argumento y el reparto, se mantienen en secreto hasta una fecha posterior.

“Taylor es un artista y narrador único en su generación. Es un auténtico placer y un privilegio colaborar con ella en este nuevo y emocionante viaje creativo”, han declarado los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

La experiencia All Too Well

Swift se convirtió recientemente en la única artista en solitario galardonada con dos premios a la mejor dirección en los MTV VMA por su trabajo en All Too Well: The Short Film y The Man. Swift ha ganado 11 premios Grammy y es la única artista femenina que ha ganado el premio al álbum del año en tres ocasiones diferentes. En octubre, Swift publicó Midnights, su décimo álbum de estudio.

A lo largo de su carrera, Swift se ha labrado una reputación por moverse con soltura entre géneros musicales, incorporando pop, country, indie folk y rock alternativo. Sus álbumes incluyen 1989, Folklore y Red.

La producción de 14 minutos All Too Well: The Short Film, que Taylor Swift escribió y dirigió, se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Swift también ha actuado en la pantalla, apareciendo en Valentine’s Day, Cats y, este año, en Amsterdam, de David O. Russell. Estas dos últimas películas fueron sonados bombazos, pero Swift sólo tuvo pequeños papeles en ellas.