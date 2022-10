“Sonic Prime”: La nueva serie del erizo ya tiene fecha de estreno

La historia del icónico personaje de SEGA sigue expandiéndose más allá del mundo de los videojuegos y recientemente se confirmó la fecha de estreno para Sonic Prime, la nueva serie que llegará al streaming.

No hay dudas de que la popularidad del erizo más rápido del mundo ha ido aumentando en los últimos años, sobre todo tras su llegada al cine de la mano de Paramount Pictures.

Pero esta vez, la nueva historia está bajo el alero de Netflix, quienes hace algunos meses presentaron de manera oficial este proyecto animado.

Según la descripción oficial de ‘la gran N’, veremos “aventuras llenas de acción” basadas en este querido personaje azul. Estas “se disparan cuando un encuentro con el Dr. Eggman resulta en un evento que literalmente destruye el universo”.

“Desesperado por reconstruir su realidad primigenia y salvar a sus viejos amigos, Sonic corre por el Shatterverso, descubriendo mundos extraños y reclutando nuevos amigos en una aventura épica de por vida”.

A pesar de que en su momento no se tenía mucha información, hoy ya se tienen mayores detalles sobre este proyecto. Además, tal como se anticipaba, llegará durante este año.

Durante la jornada de este jueves 27 de octubre de confirmó la fecha de estreno para la serie Sonic Prime, asegurando que la serie estaría disponible en Netflix a partir del 15 de diciembre de 2022.

Sonic Prime is coming to Netflix on December 15th! pic.twitter.com/7NbatFckHe

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 27, 2022