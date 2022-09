House of the Dragon: dónde y a qué hora ver el sexto capítulo de la serie

El sexto episodio de la serie House of the Dragon llegará este domingo 25 de septiembre a la TV, mediante los canales oficiales de HBO y también a través de su plataforma de streaming.

Este episodio estará marcado por la transición a la adultez de Rhaenyra Targaryen, donde Emma D’Arcy encarnará a la heredera del Trono de Hierro, tras la notable representación de Milly Alcock, que le valió una serie de buenos comentarios.

En un nuevo avance entregado por HBO, se ve como escala el conflicto en los Peldaños de Piedra, además de las constantes intrigas por la sucesión al trono, y la ya mencionada transición de personajes tras 10 años desde el punto inicial.

El sexto capítulo de la serie ambientada en Westeros se estrenará este domingo 25 de septiembre a las 22:00 horas.

Este nuevo episodio se podrá ver tanto por el canal HBO, en sus distintas señales de cableoperadores, como también por el servicio de streaming HBO Max.

La serie, que narra los acontecimientos ocurridos hace casi 200 años de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow, tiene como foco la dinastía de los Targaryen y del dramático evento conocido como “La danza de los dragones”, teniendo como personaje principal a Rhaenyra, su tío Daemon y su hermano Aegon II, quienes buscarán quedarse con el trono de hierro.

A match was made but how will it fare? #HOTD pic.twitter.com/xFEm1vWaxD

— HBO Max (@hbomax) September 23, 2022