“Andor”: Nuevas imágenes, personajes claves y fechas de estreno por capítulo

Cada vez falta menos para la llegada de Andor, el nuevo proyecto conjunto de Lucasfilm y Disney+ del cual recientemente se liberaron nuevas imágenes y poco a poco se conocen detalles sobre sus personajes.

Star Wars continúa expandiendo su universo y apuesta por narrar historias centradas en diferentes protagonistas. Uno de ellos es Cassian Jeron Andor, interpretado por Diego Luna.

El soldado que conocimos por primera vez en Rogue One, volverá con una serie en solitario donde conoceremos su pasado y cómo se convirtió en el soldado de la Alianza Rebelde.

Pero tal como se evidenció en el último tráiler y las imágenes publicadas por la revista SFX, Andor no estará solo. A lo largo de la producción también veremos a rostros bastante conocidos de la franquicia.

Dentro del elenco de la serie destacan los nombres de Forest Whitaker y Genevieve O’Reilly, quienes interpretan a Saw Gerrera y Mon Mothma respectivamente.

Ambos personajes cumplen un rol fundamental en el surgimiento de la rebelión y también aparecieron en Rogue One junto a Cassian.

Otro aspecto a tener en consideración es la presencia de Stellan Skarsgard. Si bien aún no existe confirmación sobre su personaje, ya hay algunas pistas.

Según se ha filtrado, el actor le daría vida a un líder rebelde llamado Luther Rand, un personaje nuevo en el universo de Star Wars.

Además, tras el tráiler se levantaron rumores y especulaciones sobre la aparición de Maz Kanata, esto, debido al parecido de una criatura que se ve en escena.

Respecto a quien vemos en imágenes, se descartó que sea la veterana que vimos en las secuelas. De igual manera, no se podría desestimar una posible aparición.

Same race as Maz Kanata in the trailer? 😲🤔 #StarWars #Andor https://t.co/ZoAXEfyce0 pic.twitter.com/TCVNiU96Pd

— Ryan 'All Day News' Anderson (@Ryans_Ramblings) August 1, 2022