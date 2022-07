Star Wars: “The Acolyte” ya tiene a sus primeros personajes confirmados

Durante las últimas jornadas se filtraron los nombres de algunos personajes de Star Wars: The Acolyte, uno de los futuros proyectos de Lucasfilm y Disney Plus.

Se trata de uno de los títulos más enigmáticos de la franquicia debido a la poca información que se maneja sobre su desarrollo. Claramente esto genera aún más interés entre los fanáticos por conocer la historia.

Dentro de lo poco que se maneja en torno a la serie se destaca que seguirá un camino opuesto a lo que venimos viendo. Se desmarca de Kenobi, Mandalorian y los proyectos de Ahsoka o Andor.

The Acolyte nos llevará al pasado, incluso antes de La Amenaza Fantasma (Episodio I). En esta época, los Sith permanecían ocultos y precisamente en ellos se centrará la trama, permitiéndonos conocer más del Lado Oscuro.

Hasta hace un par de semanas no se sabía mucho, pero últimamente las filtraciones han permitido conocer más sobre quiénes aparecerán en la próxima entrega galáctica.

La mas reciente información reveló cinco protagonistas de la serie, incluyendo al personaje principal en el que se centrará la historia. Revisa sus nombres y relación:

Uno de los pocos detalles oficiales en torno a The Acolyte, directamente confirmados por Star Wars, es primer nombre para darle vida a uno de los personajes.

Se trata de Amandla Stenberg, intérprete de 23 años quien fue presentada en la cuenta de Twitter de la franquicia, donde la dieron la bienvenida a la saga.

Si bien aún no informan sobre su rol de manera explícita, con las recientes filtraciones queda en evidencia que asumirá el rol protagónico de Aura.

Join us in welcoming Amandla Stenberg to the the Star Wars galaxy. #TheAcolyte https://t.co/PhriTUdZcv pic.twitter.com/LJp9LeZQik

— Star Wars (@starwars) July 22, 2022