Chris Evans habló de su fin como el Capitán América: “Me quité un peso”

Chris Evans parece atravesar su mejor momento profesional desde que se sacó el traje del Capitán América para prestar su voz en la nueva película de Disney, Lightyear.

Sobre esto, Chris Evans se pronunció recientemente, en diálogo con Yahoo! Entertainment, donde habló de lo que significó para él dejar el personaje del Capitán América.

Contrario a lo que muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel pueden pensar, Chris Evans celebró no tener que volver a encarnar al Capitán América. Esto es así -especialmente- por las exigencias físicas que significaba tener ese rol en el cine.

Chris Evans ya perdió casi 7 kilos

Interpretar al Capitán América requería que Chris Evans estuviera en forma con disciplinadas rutinas de gimnasio. Eso también iba acompañado de una estricta dieta.

“Literalmente me quité un peso de encima. He perdido como 15 libras (cerca de siete kilos). Cada vez que la gente me ve, dice: ‘¿Estás bien? Has perdido un poco de peso’. Sí, no he tenido que ir al gimnasio tan fuerte”, dijo al mencionado medio.

Sobre esto mismo, Chris Evans admitió que esa pérdida de peso no es difícil de asumir por él. Según confesó el actor, él puede subir y bajar de peso con facilidad. Solo le basta con disminuir la cantidad de calorías que consume en las comidas y volverse delgado en semanas.

Aunque el popular actor no volverá a interpretar al vengador, muchos fanáticos mantienen la esperanza de que esto se revierta en próximas películas de Marvel.

Resta esperar si Chris vuelve a ser incluido en al saga de Avengers o en historias paralelas del universo cinematográfico.