Este viernes 27 de mayo será el ansiado estreno de Kenobi, la próxima serie de Star Wars, y lo hará con un gran lanzamiento de dos capítulos en simultáneo.

Se trata de una de las producciones más esperadas de la popular franquicia que trae de regreso al querido maestro jedi. También se marca la vuelta de Darth Vader, dándole un toque aún más especial a la historia.

Bajo este contexto de importantes retornos se destaca que los icónicos personajes serán interpretados por los mismos actores de las precuelas (I, II y III).

Ewan McGregor vuelve como Obi-Wan y Hayden Christensen como Vader/Anakin Skywalker. Este último tendrá ciertas actuaciones especiales, ya que no será el único en darle vida al sith detrás del traje.

¿Cómo se estrenarán los episodios?

Kenobi esta compuesta por seis capítulos y para el estreno del 27 de mayo se liberarán el 1 y el 2. Posteriormente se irá liberando uno semanalmente. Según la zona horaria, en Chile los episodios deberían estar disponibles a las 03:00 horas.

De esta manera, el calendario de estreno para la serie quedaría así:

27 de mayo – Cap. 1 y 2

1 de junio – Cap. 3

8 de junio – Cap. 4

15 de junio – Cap. 5

22 de junio – Cap. 6

Recuerda que la serie llegará a Disney+, sumándose a toda la saga de Star Wars, incluyendo series y contenido exclusivo adicional.

Contextualización de la serie

Tras el éxito de The Mandalorian y posteriormente de The Book of Boba Fett, con un formato live-action y forma revolucionaria de contar historias, desde Lucasfilm quieren repetir la fórmula.

Así es como surgió la base de producción para Kenobi, pero esta vez se trataba de una trama más potente, con un personaje clave de la franquicia.

Si bien el universo de Star Wars sigue expandiéndose, no va más allá del arco temporal entre el episodio I y el IX (dentro del canon mostrado en pantalla). Es por eso que ahora nos remontamos a la época del Imperio.

Todo comienza aproximadamente 10 años después de lo sucedido en La Venganza de los Sith (episodio III). Los Jedi habían caído, el Lado Oscuro se fortalecía y Darth Sidious/Sheev Palpatine se alzaba como emperador de la galaxia junto a su aprendiz, Darth Vader.

Los sensibles a la fuerza debían permanecer ocultos y así lo hacía Obi-Wan Kenobi, el antiguo maestro jedi que cargaba con el fracaso de que su padawan fuera corrompido.

Si bien estaba en exilio en el planeta Tatooine, Kenobi tenía una misión, cuidar y proteger a un pequeño Luke Skywalker. Así, bajo el nombre de ‘Ben’ Kenobi, se dejaba ver como un viejo loco, ermitaño, ocultando su verdadero poder y su labor.

Tal como continuación del episodio III, también es la antesala de lo que se conoce en Una Nueva Esperanza (episodio IV), el comienzo original de la saga.