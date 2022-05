Hace algunos días fue el ansiado estreno de Doctor Strange 2 y ha tenido un gran éxito tal como se esperaba, sin embargo hay una polémica en torno a su clasificación por edades.

Se trata de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel y de todo el séptimo arte en lo que va de este 2022.

La secuela de la cinta inspirada en el hechicero estrenada en 2016, se enlaza con los hechos ocurridos en Spider-Man: No Way Home con miras en el multiverso.

Es bajo este contexto que surge el título original de la película: En el Multiverso de la Locura. Con esto se planteaba una interesante trama con amplias posibilidades dentro del UCM.

Con todo lo que significaba este nuevo filme, había una alta expectativa que fue respaldada en las salas de cine. Tras su primer fin de semana ya registran una recaudación de más de 450 millones de dólares.

Más allá de todo el éxito que se refleja, algunos seguidores de la franquicia utilizaron las redes sociales para criticar la restricción etaria que se le otorgó a la cinta en Estados Unidos.

La Motion Picture Association (MPAA) resolvió que Doctor Strange 2 tiene una clasificación de PG-13, vale decir, no recomendada para menores de 13 años.

Considerando que Marvel siempre se ha caracterizado por exponer historias de una manera más familiar y abierta para todo público, la decisión no era extraña en un principio.

Pero un factor que fue muy avalado por la crítica y elogiado por los fans resultó ser objeto de polémica. El tono oscuro que le dio Sam Raimi parece que es mayor a lo que se ajustaría a la restricción.

**ALERTA DE SPOILER**

Las principales quejas que se hicieron notar en redes sociales apuntaron a la violencia y el terror. Esto se ve principalmente de la mano de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

La Bruja Escarlata asesina a los miembros de los Illuminati y lo hace de una manera “excesivamente violenta“ y explícita, según los reclamos.

Algunos de los ejemplos de las muertes ocasionadas por Maximoff es la de Black Bolt (Anson Mount), a quien le selló sus labios y provocando que su cabeza explote. Por otra parte, la Capitana Carter (Hayley Atwell) es partida en dos y si bien esto ocurre fuera de cámara, se logra apreciar cómo la heroína sangra de manera extrema.

Así, la violencia vista en pantalla es comparada con lo visto en Deadpool 2, donde se pueden ver imágenes similares, aunque claramente desde un comienzo se estableció que esa película era para mayores.

Lol, this Dr Strange Multiverse of Madness is rated PG 13😂? Movie is almost as gory as Deadpool without the comedy. Some scenes had me reaching to the random kids around me like pic.twitter.com/5Jskhf9I1g

— Bane (@Sujodamystique) May 7, 2022