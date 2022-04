Disney+ confirmó una nueva serie animada de Star Wars

Luego de un tiempo sin tener noticias sobre los diferentes proyectos que tenía Disney con Lucasfilm, se oficializó una nueva serie animada de Star Wars.

No cabe duda de que la compañía de entretenimiento ha sacado el máximo provecho de su licencia sobre la historia creada por George Lucas. Además de una nueva trilogía de películas en la saga Skywalker, han tenido alta presencia en un formato televisivo.

Desde que Disney+ se convirtió en la plataforma oficial de la franquicia se han sumado importantes títulos como The Mandalorian y The Book of Boba Fett. También se hicieron cargo de los últimos episodios de La guerra de los clones.

Además de esos títulos, hay algunos en desarrollo como Ahsoka y a la espera de ser estrenados como Kenobi. Dentro de los trabajos se nota una inclinación por el live-action pero esta vez anunciaron otro proyecto de animación.

La noticia llegó directamente desde la Star Wars Celebration, instancia en la que se abordan diferentes temáticas de una galaxia muy, muy lejana y se ven los planes a futuro.

¡Star Wars: Tales of the Jedi será una antología de cortos de animación! Tal y como ha confirmado la web de la #StarWarsCelebration, la nueva serie de #StarWars tendrá un panel propio el sábado 28 de mayo ¡Con Dave Filoni como invitado especial! pic.twitter.com/sp8XSJBEYS — WookieeNews #ObiWanKenobi (@WookieeNews) April 27, 2022

Tales of the Jedi

Junto con la confirmación, se nuncio el título oficial para la serie. Se trata de Tales of the Jedi, una producción que seguirá los pasos de Visions, siendo una recopilación de cortometrajes inspirados en distintos Jedi de la franquicia a lo largo de la historia.

Por el momento no se conocen mayores detalles sobre la trama. Hay que tener en cuenta que el proyecto se basa en un tipo de antología, es decir, con una historia diferente en cada episodio.

Respecto a su publicación oficial por las cuentas de Star Wars y Disney, se espera que el anuncio de esta nueva serie animada llegue en los primeros días de mayo.

Para aquel momento se conformará un panel conformado por la escritora colaboradora de la franquicia, Amy Ratcliffe y el propio Dave Filioni, hombre detrás de El Mandaloriano y La Guerra de los Clones.

La presencia de Filioni emociona a los fanáticos y genera altas expectativas con lo que podremos ver en Tales of the Jedi. Ya hay algunos rumores que apuntan a conocer más historias de Jedi en la Orden 66, así como también un capítulo de Cal Kestis (protagonista del juego Fallen Order).