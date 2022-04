Sony Pictures realizó un anuncio bastante importante en la última edición de la Cinema Con y confirmó de manera oficial la realización de Venom 3.

La historia de Eddie Brock y el simbionte alienígena ha disfrutado de un gran éxito en los últimos años. La primera película estrenada en 2018 recaudó más de 856 millones de dólares, mientras que la secuela del 2021 consiguió 502 millones de dólares cuando el cine aún sufría con la pandemia.

Con el rol protagónico de Tom Hardy y los trabajos de dirección de Ruben Fleischer y Andy Serkis, la productora pretende seguir expandiendo la historia.

Bajo este escenario, Sony está al mando de una importante cantidad de títulos en torno a los villanos de Marvel. Es probable que también veamos una secuela de Morbius, además de los trabajos para Kraven el Cazador y Madame Web.

Según se ha dado a conocer por diversos medios especializados, y siguiendo la línea de las especulaciones, la distribuidora cinematográfica tiene en sus planes crear un Universo Cinematográfico, aparte del UCM, con los Seis Siniestros.

Tras el anuncio de Sony, confirmando la realización de Venom 3, se espera que Serkis retome los trabajos de director junto al regreso de Hardy.

Al tratarse de un anuncio reciente, se desconocen detalles sobre la trama de la película. Se estima que podría llegar a los cines en octubre del 2023.

Considerando los acontecimientos de Venom: Let There Be Carnage (Carnage liberado) se deberá buscar un antagonista que sorprenda tras lo visto en la cinta.

Sin información oficial, se especula que podríamos ver nuevamente al Spider-Man de Andrew Garfield. También se habla de icónicos villanos proveniente de los cómics.