Bad Bunny se suma al universo de Spider-Man e interpretará al personaje “El Muerto”

El pasado lunes se llevó a cabo la CinemaCon de las Vegas, donde Sony entregó una serie de información y adelantos respecto a sus futuras producciones ambientadas en el universo de Spider-Man.

Allí, se conocieron importantes noticias respecto al futuro de una de las cintas más esperadas, Spider-Man: Across the Spider-Verse, y también respecto a nuevos estrenos que involucran al artista puertorriqueño Bad Bunny.

Bad Bunny interpretará a “El Muerto”

Sorpresa generó el anuncio de Sony respecto a que el artista urbano Bad Bunny se sumaría al universo de Spider-Man, interpretando a un poco conocido personaje llamado “El Muerto”.

Este personaje pelea en algunos cómics contra el arácnido, logrando casi desenmascararlo y revelar su identidad. Sin embargo, en otros tomos, ambos, “El Muerto” y Spider-Man, unen fuerzas para derrotar a un enemigo en común.

Se espera que la cinta se estrene en enero de 2024, lo que convertiría a Bad Bunny como el primer latino en protagonizar una película de Marvel. Además se suma a Oscar Isaac como protagonistas hispanoparlantes, siendo este último el personaje principal de la serie “Moon Knight”.

¡'EL MUERTO' la película protagonizada por Bad Bunny del universo cinematográfico de Marvel se estrenaría el 12 de Enero de 2024!

Sony e estrenaría el 12 de Enero de 2024! pic.twitter.com/6pr5919Jmg — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #MoonKnight #ThorLoveAndThunder (@QuidVacuo_) April 26, 2022

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Al ya conocido retraso de la cinta Spider-Man: Across the Spider-Verse (quedando para el 2 de junio de 2023), Sony informó que la segunda parte (y tercera entrega de esta saga) llegará a los cines el 29 de marzo de 2024 bajo el nombre de “Beyond The Spider-Verse”.

La segunda parte de la película animada de Spider-Man se desarrollará en seis universos distintos y tendrá cerca de 240 personajes, entre los que se confirmaron El Buitre y Jessica Drew (Spider-Woman).

Asimismo se anunció que Venom 3 está en desarrollo.

Andrew Garfield no volverá a interpretar al arácnido

Una triste noticia para los fanáticos de Andrew Garfield se conoció en las últimas horas, puesto que, según Forbes, el actor rechazó reencarnar al arácnido nuevamente y enfrentarse así a los Seis Siniestros que se encuentran en proceso de desarrollo por parte de Sony.